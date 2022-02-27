Esenyurt'ta depolu dükkan icradan satışa çıktı

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından Esenyurt'ta bulunan depolu dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 640 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 26Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul İl, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 3086 ada 8 parselde kayıtlı bodrum kat (1) bağımsız bölüm no.lu depolu dükkan olarak kayıtlı olup, adres olarak; Esenyurt Süleymaniye Mahallesi, Hacı Bektaşi Veli Caddesi, 784. Sokak No: 2A adresinde yer almaktadır. Keşif günü depolu dükkan kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen projesi incelenmek ve bilgi alınmak suretiyle tespit edilmiştir. Konu (1) no.lu depolu dükkanın, kıymet takdirine konu diğer (2) no.lu depolu dükkanla birlikte kullanıldığı bilgisi alınmıştır. Keşif günü kapalıdır. 784. Sokak'tan düz ayak giriş imkanına sahiptir. Plana göre girişte 64 m2 1. bodrum kat dükkan alanı ve 64 m2 2. bodrum kat depo alanı olmak üzere toplam net 128 m2 kullanım alanına sahip olduğu görülmüştür. Bağlantı içerden merdiven ile sağlanmaktadır. Kıymet takdirine konu (2) no.lu depolu dükkanla arasındaki ayırıcı duvarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Dükkan cephesi aluminyum doğrama cam vitrindir. Elektrik kontrollü panjurlu kapıya sahiptir.

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