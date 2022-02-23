İstanbul Bakırköy'de 38 metrekare daire icradan satışa çıktı

Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından İstanbul'da bulunan 38 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 13 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16.04.2021 tarihli yazısında, Bakırköy İlçesi, Ataköy 7-8-9-10 Mahallesi, 1091 ada 1 parsel sayılı yer, 20.04.2011 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Ataköy Uygulama İmar Planında, kısmen Blok Nizam "Konut Alanı", kısmen "Trafo Alanı" içerisinde kalmaktadır.Planda taralı olarak gösterilen mevcut bloklar şematik olup kontur ve gabarileri aynen korunacaktır. Parselin yakınından metro hattı geçtiğinden uygulama aşamasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Müdürlüğünden görüş alınması gerekmektedir.

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