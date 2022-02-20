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    • Emlak&OTO
    • 20.02.2022 10:26
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    • 20.02.2022 10:35
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    Yeşilyurt'ta 1038 metrekare arsa icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Malatya Yeşilyurt'ta 1038 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    O ilde kaçırılmayacak fırsat! 23 Mart’ta satışa çıkıyor...

    Malatya 1. Satış Memurluğu tarafından Yeşilyurt'ta bulunan 1038 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 1 milyon 557 bin 180 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 23 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 3783 Ada, 2 Parsel, İnönü Mahallesindedir. Arsa niteliğindeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. İnşaat yapmaya elverişli bir yapıda bulunmaktadır. Etrafında sosyal donatılar, yakınlarında sanayi sitesi, Cami ve Okul bulunmaktadır. Her türlü belediye (yol, su, kanalizasyon v.b.) hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Adresi : İnönü Mahallesi, Ertuğrul Ve Tamer Sokak Kesişiminde bulunmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Yeşilyurt'ta 1038 metrekare arsa icradan satışa çıktı
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