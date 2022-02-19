Ev alacaklar dikkat: Edirne Uzunköprü'de 3+1 daire icradan satışa çıktı

T.C. Uzunköprü İcra Dairesi tarafından Edirne Uzunköprü'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 201.007 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Özellikleri : Edirne ili Uzunköprü ilçesi Halise Hatun Mahallesi Gazi Caddesi Mevkiinde 131 ada 1 parsel sayılı taşınmaz Uzunköprü 1. Noterin üzerinde 4. kat 74 nolu bağımsız bölümde daire olup 15/840 arsa paylıdır. Dairenin ıslak hacimlerinin tabanları kalebodur duvarları fayans kaplıdır. Diğer odaların tabanları lam parke kaplı olup duvarları saten alçıdır. Asansörlü ve kaloriferlidir. 3/B grubu sınıfı yapı 3+1 özelliğinde olan daire 135 M²dir. Dairenin tam hissesi satılacaktır.

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