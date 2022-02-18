İstanbul'da bu fırsat kaçmaz! İcradan ucuza daire! Tarih belli oldu

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çekmeköy'de bulunan 99 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 750 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 7 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Taşınmaz daire nitelikli ve güney batıda yer almaktadır. Katta dört dairedir. Bina girişine göre sol arka kolda konumlu olup, kuzeybatı ve güneybatı cephelidir. İki cephesi vardır. Projesine göre yasal net kullanım alanı 99 m2 (brüt 112m2 ) olarak tespit edilmiştir.Projesinde ; (antre, wc, mutfak,salon, 1 adet oturma odası, 2 adet y. odası ve banyo) bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşapkapı, pencereleri pvc doğramalı ısıcamlıdır. Salon ve odaların zeminleri ahşap laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Islak alanların zemini seramiktir. Mutfak duvarları fayans, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları ahşap malzemeden imal edilmişolup, tezgâhı sunni mermermalzemeden imal edilmiştir. Banyo -wc zeminiseramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyo'da yerden klozet,lavabo veduşakabin bulunmaktadır. Salon ve tüm odalar tavandan lambalarla aydınlatılmak üzere planlanmıştır. Salon tavanı ve diğer hacimler tavan boyalıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombilidir. Bağımsız bölümdış görünüm olarak genelde masrafsızdır.Standart malzeme ile inşa edildiği mahal listesinden anlaşılmıştır. Mal sahibinin kardeşi /1.borçluF.K.tarafından konut olarak kullanmaktadır. Bilgi site yönetiminden alınmıştır.

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