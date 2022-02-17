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    • Emlak&OTO
    • 17.02.2022 11:42
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    • 17.02.2022 11:42
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    İzmir Bayraklı'da 3+1 daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Bayraklı'da 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir Bayraklı’da 3+1 daire icradan satışa çıktı

    İzmir 4. İcra Dairesi tarafından Bayraklı'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Binanın inşaat ruhsat tarihi 29.08.2008, yapı kullanım izin belgesi 26.12.2011, binanın yaşı 10, betonarme yapılar için yıpranma payı%10 dur. Planlı alanlar yönetmeliğine göre meskenin brüt alanı 141.00 m2 , net alanı 120 m2 dir. Bina 9 katlıdır. Yapıdaki bağımsız bölüm sayısı 50, yapının sınıfı A gurubu A dır. Bağımsız bölüme 01.01.2013 tarihinden sonra tadilat ruhsatı düzenlenmemiştir. Bayraklı ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne 93 m, Bayraklı Afet ve acil toplanma alanına 115 m, Bayraklı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına161 m mesafededir. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Satışa konu mesken 1.000.000,00 TL (BİR MİLYON TÜRK LİRASI) muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Bayraklı'da 3+1 daire icradan satışa çıktı
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