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    • Emlak&OTO
    • 11.02.2022 11:19
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    • 11.02.2022 11:19
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    Trabzon'da 110 metrekare daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Trabzon Ortahisar'da 110 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık daire fırsatı! 21 Mart’ta satışta

    Trabzon İcra Dairesi tarafından Ortahisar'da bulunan 110 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 384 bin 750 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Trabzon İl, Ortahisar İlçe, 1958 Ada, 6 Parsel, SOĞUKSU Mahalle/Köy, B Blok 3. Kat 12 nolu bağmısız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz yapılaşmanın tamamlandığı çok yeni yerleşimlerin bulunduğu bölgededir. Site Adı: Yaşarkent Sitesi, Blok:B blok, Kat: 1.Kat (fiili 4. Kat) 12 Nolu Bağ. Böl.,Taşınmaz Net ve Brüt Kullanım Alanı:110- 135 m2, Oda Sayısı: 3+1. Binanın Yaşı: 5-10. Asansörlü Olup Olmadığı: Var, Isınma Şekli :Doğalgaz(Kombi), Pencerelerin Durumu : PVC, Kapıların Durumu: Ahşap, Dış Kapının Durumu: Çelik, Meskenin Taban Döşemesinin Durumu : Laminant, Binada Balkon Varmı adedi : 2 Adet, Çevre Düzenlemesi Yapılmış mı: Evet(Site İçi Kamelyalar ve Oyun alanları), Binanın Güvenlik Hizmeti var mı : Var, Binada Otopark var mı : Var, Binada ortak havuz var mı : Var, Ortak Kullanım Alanlarının durumu: İyi durumdadır.

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    Haberler Emlak&OTO Trabzon'da 110 metrekare daire icradan satışa çıktı
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