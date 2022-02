Kocaeli İzmit'te 771 metrekare 3 katlı işyeri icradan satışa çıktı

Kocaeli İcra Dairesi tarafından İzmit'te bulunan 771 metrekare 3 katlı işyeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 2 milyon 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan işyerinin satış tarihi 24 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden eskiden beri tam olarak yararlanmaktadır. Toplu taşım güzergâhı ve ana arterlere yakın konumda olduğundan ulaşım imkânları iyi düzeydedir. Parselin zemin parametreleri, topoğrafik olarak kuzeyden güneye eğimli olmakta ve yapısı inşaat yapımı için uygun özellikleri taşımaktadır. Kocaeli İli,İzmit ilçesi, Körfez mahallesi, 3416 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 14-04-2018 tarih ve 67 sayı ile ruhsatlı Çarşıyapı AVM olarak bilinen iş yeri sitesinde 186 adet, her biri 3'er katlı(zemin+ normal+çatı) iş yerleri bulunmaktadır. Her iş yeri 3 katlı olmasına rağmen site içerisinde 5 ayrı iş yeri tipi vardır.C tipi iş yerleriparselin güneyinde kalmaktadır. C Blok içerisinde 38 adet iş yeri bulunmaktadır.

