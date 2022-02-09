Kocaeli Kartepe'de 3+1 140 metrekare daire icradan satışa çıktı

Kocaeli İcra Dairesi tarafından Kartepe'de bulunan 140 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 10 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Zemin katta 5 adet dükkan, 1.katta 2 adet normal daire, son katta 4 adet dubleks daire vardır. Üst katlardaki konutlara giriş binanın batı cephesindeki ayrı apartman kapısından sağlanmaktadır. Konu daire merdiven çıkışında solda, batı ve kuzey cephelerde konumludur.Kapısı kapalı olduğu için içi gezilememiş, standart malzemelerle yapılı olduğu, lüks olmadığı, yeni bina olduğu için yıpranmasının çok az olduğu kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır. Binada oturum tamdır. Projesi incelenmiş, dairenin projesindeki kat ve konumunda olduğu anlaşılmıştır. Kartepe Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Palanında Ayrık nizam %40 taban alanında 3 kat yapılaşma koşullarında meskun konut alanında, 3+1 daire olup, 3 balkonludur. Salon ve salon balkonu ön cepheye, ana caddeye bakmaktadır. Diğermahaller komşu parseldeki binaya bakmaktadır. Brüt 160 m² , net 140 m² alandır. 3b yapı sınıfındadır.

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