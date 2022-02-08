Konya Ilgın'da 158 metrekare daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Ilgın İcra Dairesi tarafından Konya Ilgın'da 158 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 190 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 19.04.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Konya İl, Ilgın İlçe, 204 Ada, 9 Parsel, Behlülbey Mahalle/Köy, Kanlı Kavak Mevkii, 3. Kat 7 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz betonarme apartman ve arsası vasıflı 638,58m² alanı olan parsel üzerine yapılmış 7 bağımsız bölümü olan yapının üçüncü kat 7 Bağımsız bölümlü 1/7 arsa paylı mesken nitelikli daire borçlu adına tam hisse kayıtlıdır. Taşınmaz Nevzat İspir Caddesine cepheli olup, Akcami karşısındadır. Çarşı merkezine yakındır. Bulunduğu bölgede her türlü altyapı hizmeti mevcuttur.



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