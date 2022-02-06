Eyüpsultan'da 130 dönüm tarla icradan 100 milyona satışta

İstanbul Gayrimenkul İcra Dairesi tarafından Eyüpsultan'da bulunan 130 dönüm tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 100 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 13 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , Pirinççi Mahalle , Taşlıburun Mevkii , 193 Parsel No , 130.000,00 Yüz Ölçümü Olan Tarla Vasıflı Taşınmazın Tamamıdır. Satışa konu taşınmaza Eyüp merkezinden Göktürk istikametine doğru ilerlerken Hasdal Çevreyolu üzerinde devam ederken ikinci Kemerburgaz Kavşağı'ndan solda bulunan Pirinççi Yolu'na doğru devam edilip, bu yol üzerinde düz devam ederken Pirinççi Köy Merkezi'ne gelmeden yaklaşık 200 metre önce sağda bulunan stabilize yol olan Cumhuriyet Caddesi'ne girilir. Bu yol üzerinde yaklaşık 1 km ilerledikten sonra solda bulunan Devlet Caddesi'ne girilerek taşınmaza ulaşılmaktadır. 193 no'lu parsel bu cadde üzerinde bulunan hayvanların kullanımı için yapılmış olan yalakın arkasında, yolun sol yamacında bulunan parseldir. Taşınmazın çevresinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, çevresi ormanlık alandır. Taşınmaza yakın konumda dere kenarında seralar bulunmaktadır. Taşınmaza toplu taşıma araçları ile ulaşım bulunmamakta olup, özel araçlar ile Pirinççi Köyü'ne kadar asfalt yoldan, ara caddeye girildiğinde ise stabilize yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Mahallinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Satışa konu mülk olan 193 no'lu parsel 130.000 m² yüzölçümüne sahip olup, taşınmaz eğimli bir topografyaya ve yamuk bir şekle sahiptir. Taşınmazın herhangi bir yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın sınırları dere kenarından başlayarak yamaca doğru devam etmektedir. Mahallinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, mahallinde parselin sık ağaçlardan oluşmakta olan, ormanlık bir alan olduğu tespit edilmiştir.

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