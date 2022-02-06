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    • Emlak&OTO
    • 06.02.2022 10:29
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    • 06.02.2022 10:32
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    Çorum İskilip'te 4492 metrekare tarla icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Çorum İskilip'te 4492 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Çorum’da 4492 metrekare tarla icradan satışta

    İskilip İcra Dairesi tarafından Çorum'da bulunan 4492 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 35 bin 942 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 15 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Özellikleri : Çorum İl, İskilip İlçe, 128 Ada, 26 Parsel, BEYOĞLAN Mahalle/Köy, Köprü Yanı Mevkii, Çorum ili, İskilip İlçesi, Beyoğlan Köyü, Köprü Yanı Mevkii, 128 ada 26 parsel, Beyoğlan Köyünün Batısında, Köye 700. m. mesafede, tarla vasfında, 4.495,76 m2 yüz ölçümüne sahip, tamamı borçlu adına kayıtlı, taşınmazın kaydında takyidatlar mevcut, %100 ( IV) sınfı toprak yapısına sahip ve yaklaşık %19 meyile sahip taşınmazın değerinin 35.942,08 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.

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    Haberler Emlak&OTO Çorum İskilip'te 4492 metrekare tarla icradan satışta
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