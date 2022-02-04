İzmir Buca’da 2+1 daire mahkemeden satışa çıktı

İzmir 14. Satış Memurluğu tarafından Buca'da bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 13 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İzmir İl, Buca İlçe, 315 Ada, 2 Parsel, TINAZTEPE Mahalle, zemin kat ,2.giriş 3 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı satışa konu meskenin yeraldığı Merve apartmanı 1308 ve 1034 sokakların kesiminde yer almaktadır. Taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Dede Korkut caddesine 160m, Şehit Er Mehmet Çadırcı caddesine 380 m direkt uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkanlarının orta düzeyde olduğu ,tüm belediye ve yapı hizmetlerinden yararlanma imkanı bulunduğu değerlendirilmiştir. Taşınmazın civarında site tarzında yapılmış ortalama konut tipinde yapılaşmalar bulunmaktadır. Dairenin yer aldığı apartman zemin+4 kat olmak üzere 5 katlı ,betonarme tarzda inşa edilmiş ,çatısı kiremit kaplı ,dış cephesi pvc malzemeli siding kaplamadır. Apartmanda doğalgaz bağlantısı mevcuttur. Satışa konu daire salon, 2 oda, mutfak, tuvalet( depo olarak kullanılmaktadır )banyo-tuvalet, koridor ve mutfağa dahil edilmiş balkon hacimlerinden ibaret olup yaklaşık 60 m2 net kullanım alanlıdır. Girişi çelik kapılı olup iç kapıları ahşap ,pencereleri aliminyum malzemelidir. Dairede doğalgaz aboneliği mevcut olup kalorifer petekleri ve doğalgaz tesisatı mevcuttur. Tüm hacimleri seramik kaplıdır. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplı olup duş kabin, lavabo ve klozet mevcuttur. Taşınmaza ilişkin ayrıntılar dosyadaki bilirkişi raporlarında mevcut olup, iş bu ilan kendisine tebliğ yapılamayan taraflar için ayrıca ilanen tebliğ niteliğindedir.

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