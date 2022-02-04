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    • Emlak&OTO
    • 04.02.2022 11:15
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    • 04.02.2022 11:15
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    İstanbul'da icradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla şaşırtıyor

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Gaziosmanpaşa'da 80 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla şaşırtıyor

    Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 80 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Bina giriş holü zemini ve merdivenler mermer kaplamalı, demir korkuluklu, merdivenkovası duvarı plastik boyalı, bina giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi mozaik kaplamalı, asansörlü, doğalgazlı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur.bina girişi 2.bodrum kattan olduğundan (18) nolu dairenin 8.Katta asansör çıkışı sağdaki daire olup, odalar ve salon lambri kaplamalı, antre, mutfak, banyo, wc ve balkon zeminleri seramik kaplamalı, duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde duvarlar seramik kaplamalı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile duşakabin mevcut, mutfakta ise sabit tezgâh ile mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından dosyasına sunulan onaylı mimari projesine göre; 5.Kat (18) nolu daire girişte antre, salon+balkon, iki odalı, mutfak+balkon, banyo ve wc mahallerinden oluşmakta yaklaşık toplam net 79,60 m² brüt 95,5 m² alana sahiptir.

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul'da icradan satılık ucuza daire! Fiyatıyla şaşırtıyor
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