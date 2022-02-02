Trabzon Ortahisar'da 130 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

Trabzon İcra Dairesi tarafından Ortahisar'da bulunan 130 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 580 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 29 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Trabzon İl, Ortahisar İlçe, 1797 Ada, 4 Parsel, 2 NOLU BEŞİRLİ Mahalle/Köy, B Blok 7. Kat 19 nolu bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Belediye sınırları içerisinde imar planı dahilindedir. Her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bina 4. sınıf A grubu yapılara girmektedir. Bina yapılış tarzı: Betonarme, Bina Yapılış Yılı: 1999-2003, Bağımsız Bölüm Kullanım Alanı:Brüt;161,93m² / Net;130,00m²

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın