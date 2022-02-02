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    • Emlak&OTO
    • 02.02.2022 10:59
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    • 02.02.2022 11:03
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    Trabzon Ortahisar'da 130 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Trabzon Ortahisar'da 130 metrekare dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

    Trabzon’da 130 metrekare dükkan icradan satışta

    Trabzon İcra Dairesi tarafından Ortahisar'da bulunan 130 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 580 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 29 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Trabzon İl, Ortahisar İlçe, 1797 Ada, 4 Parsel, 2 NOLU BEŞİRLİ Mahalle/Köy, B Blok 7. Kat 19 nolu bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Belediye sınırları içerisinde imar planı dahilindedir. Her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bina 4. sınıf A grubu yapılara girmektedir. Bina yapılış tarzı: Betonarme, Bina Yapılış Yılı: 1999-2003, Bağımsız Bölüm Kullanım Alanı:Brüt;161,93m² / Net;130,00m²

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    Haberler Emlak&OTO Trabzon Ortahisar'da 130 metrekare dükkan icradan satışa çıktı
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