İstanbul Bağcılar'da 77 metrekare daire icradan satışta

Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından İstanbul'da bulunan 77 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 8 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bakırköy 2.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2021/254 Esas sayılı dosyasından yapılan 04/11/2021tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu olan taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 1277. Sokak, Dış Kapı No: 5, 1. Normal Kat, D: 4 (yerinde 1) adresinde yer almaktadır. Satışakonu olan taşınmazın konumlu olduğu bina Güneşli Mahallesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup, yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede ayrık-bitişik nizam inşa edilmiş konut olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar ile Yenimahalle Metro Durağı, Güneşli Park AVM ve Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz konum itibari ile ulaşımı kolay ve tercih edilen bir bölgede yer almaktadır. Bazı Merkezlere kuş uçuşu mesafeleri belirtilmiştir.

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