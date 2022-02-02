Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 02.02.2022 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2022 11:06
    ABONE OL

    İstanbul Bağcılar'da 77 metrekare daire icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Bağcılar'da 77 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da 600 bin TL’ye daire fırsatı! İcradan satışta

    Bakırköy 18. İcra Dairesi tarafından İstanbul'da bulunan 77 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 8 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Bakırköy 2.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2021/254 Esas sayılı dosyasından yapılan 04/11/2021tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu olan taşınmaz adres olarak; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 1277. Sokak, Dış Kapı No: 5, 1. Normal Kat, D: 4 (yerinde 1) adresinde yer almaktadır. Satışakonu olan taşınmazın konumlu olduğu bina Güneşli Mahallesinde yer almaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı mevcut olup, yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede ayrık-bitişik nizam inşa edilmiş konut olarak kullanılan benzer nitelikte yapılar ile Yenimahalle Metro Durağı, Güneşli Park AVM ve Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmektedir. Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz konum itibari ile ulaşımı kolay ve tercih edilen bir bölgede yer almaktadır. Bazı Merkezlere kuş uçuşu mesafeleri belirtilmiştir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan kızımın kurtarıcısı oldu
    Haberler Emlak&OTO İstanbul Bağcılar'da 77 metrekare daire icradan satışta
        SON DAKİKA