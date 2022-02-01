Antalya Döşemealtı'nda 134 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Döşemealtı bulunan 134 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 685 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

16 numaralı bağımsız bölüm zemin katta bulunan dükkandır. Dükkan tabanları seramik kaplama, bir cephesi camlı alüminyum doğrama, duvar ve tavan kısımları plastik badanadır. Dükkan katında mutfak, asma katında wc bulunmaktadır. Dükkan fiili durumu, asma katlı içi dolu ve kullanılabilir durumdadır. Asma kata çıkış merdiveni mevcuttur. bina 10 yıllıktır. Elektrik ve suyu faaldir. Her türlü belediye hizmetleri tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın