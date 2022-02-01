Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 01.02.2022 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 10:54
    ABONE OL

    Antalya Döşemealtı'nda 134 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Antalya Döşemealtı 134 metrekare dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

    İcradan satılık dükkan fırsatı! Fiyatı dikkat çekti

    Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Döşemealtı bulunan 134 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 685 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    16 numaralı bağımsız bölüm zemin katta bulunan dükkandır. Dükkan tabanları seramik kaplama, bir cephesi camlı alüminyum doğrama, duvar ve tavan kısımları plastik badanadır. Dükkan katında mutfak, asma katında wc bulunmaktadır. Dükkan fiili durumu, asma katlı içi dolu ve kullanılabilir durumdadır. Asma kata çıkış merdiveni mevcuttur. bina 10 yıllıktır. Elektrik ve suyu faaldir. Her türlü belediye hizmetleri tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sözcü’den FETÖ tarzı beddua!
    Haberler Emlak&OTO Antalya Döşemealtı'nda 134 metrekare dükkan icradan satışa çıktı
        SON DAKİKA