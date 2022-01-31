İstanbul Tuzla'da icradan satılık 450 bin TL'ye daire

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Tuzla'da bulunan 61 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Taşınmaz mesken nitelikli ve 2. normal katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey batı cephelidir. Bina girişi mimari projeye göre zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Mahallinde 6 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazı mal sahibi kullanmaktadır. Taşınmaz projesine göre; net 61 m² alanlı + 3 m² balkon alanlı ve brüt 72 m² kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz 2. katta; 2 oda, salon, mutfak, banyo+wc, antre + koridor, balkon alanlarından oluşmaktadır. Fiili durumu meskendir. 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı, yapı ruhsatı tarihinden sonra yapının revize edilmedigi ve insaat kalitesinin yükseltilmediği tespit ve rapor edilmiştir.

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