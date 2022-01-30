Mardin Nusaybin'de 188 metrekare konut icradan satışa çıktı

Nusaybin İcra Dairesi tarafından Mardin'de bulunan 188 metrekare konut icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan konut için 25 bin 660 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan konutun satış tarihi 1 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Mardin İl, Nusaybin İlçe, 595 Ada, 1 Parsel, YENİTURAN Mahalle/Köy, 1. KAT - 13 BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu olan taşınmazın bilirkişi raporuna göre Yenituran Mahallesi 595 ada 1 nolu parsel 1.399,88 m2 yüzölçümünde 6 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası vasfında olduğu, Mardin İli Nusaybin İlçesi Yenituran Mahallesi 595 ada 1 nolu parsel 1399,88 m26 Katlı Betonarme Bina ve Arsası vasıflı 40/880 arsa paylı mesken niteliğinde 13 nolu bağımsız bölümün 188,90 m2olduğu görülmüştür. imar durumuna göre konu mülkün bulunduğu Nusaybin Yenituran Mahallesi 595 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer almaktadır. Mardin İli Nusaybin İlçesi Yenituran Mahallesi 595 ada 1 nolu parsel 13 nolu bağımsız bölüm Nusaybin ilçesi Yenituran Mahallesinde bulunan parsel, konumu itibariyle elektrik, su yol, ulaşım, PTT , altyapı ve belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanan konut olan bir bölgededir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu parselin Nusaybin Lozan Caddesine uzaklığı yaklaşık 130 m, Mitanni Kültür Merkezine uzaklığı ise yaklaşık 100 m olup, Nusaybin İtfaiyesinin tam karşı parselidir. Taşınmaz 595 ada 1 nolu parsel 13 nolu bağımsız bölüm brüt 188,90 m2 net 160 m2 alana sahiptir.

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