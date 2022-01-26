Mersin Silifke'de icradan satılık 36,4 dönüm arsa! Fiyatıyla dikkat çekti

Silifke İcra Dairesi tarafından Mersin'de bulunan 36 bin 400 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 9 milyon 287 bin 958 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 24 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Mersin İl, Silifke İlçe, 0 Ada, 33 Parsel, KAPIZLI Mahalle/Köy, çorak mevkii Mevkii, Taşınmazın bir kısmının boş arsa, bir kısmının çilek ekili olduğu taşınmazın komşu parseli üzerinde çok katlı binaların olduğu site bulunduğu D400 karayoluna cephedir. Taşınmaz meskun mahalde bulunduğundan 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde ve belediye hizmetlerinden faydalandığından arsa vasfında oduğu kabul edilmiştir.Taşınmaz üzerinde zirai ve inşaat muhtesat bulunmamaktadır. Taşınmazın üzerinde muhtesat niteliğinde olmadığından (senelik dikilen ürün) taşınmaz değerine etkisi yoktur.Taşınmaz tanla vasfı ile 36.400,00m2 alanlı olup satışa konu 1319/1344 hissedir.

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