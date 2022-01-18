Kocaeli Kandıra'da icradan satılık ucuza tarla

Kandıra İcra Dairesi tarafından Kocaeli'de bulunan 572 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 54 bin 550 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 16 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Kocaeli ili Kandıra ilçesi. Sarıgazi mahallesi. sarıgazi duraklı mevkii .103 ada 287 parsel sayılı 572,20 m2 miktarlı bahçe niteliğindeki taşınmazdır. Kandıra Belediyesine 14.100m. güneydoğusunda Parselin çevresinde Arıklar göleti ve benzer niteliklere sahip çok sayıda tarla bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaz Kandıra ilçe merkezine uzak olması sebebiyleher türlü sosyal ihtiyaçları karşılama yönünden eksiktir. Taşınmaz meskun alanda konumlu olduğundanyol su kanalizasyon çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik telekominikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden kısmen yararlanabilmektedir. taşınmaz meskun alanda olsa dahi Kadastral yola cephesi bulunmadığından ulaşım imkanları bakımından orta düzeydedir. Parselin topoğrafik yapısı eğimli olup, geometrik olarak çeşit kenar formdadır. Üzerinde çeşitli meyva ağaçları bulunmaktadır.

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