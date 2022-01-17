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    • Emlak&OTO
    • 17.01.2022 10:50
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    • 17.01.2022 10:50
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    Avcılar'da 221 metrekare arsa mahkemeden satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Avcılar'da 221 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da yatırımlık ucuza arsa fırsatı

    İstanbul 13. Satış Memurluğu tarafından Avcılar'da bulunan 221 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 1 milyon 105 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 22 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Satışa konu taşınmaz Bilirkişiler Kurulunun Raporunda İstanbul İl, Avcılar İlçe, 18467 Parsel, AVCILAR Mahallesi Cihangir Mevkii, 18467 parselde kain arsa 221,00 m2 alana sahip olup bu parsel köşebaşı konumundadır Çevresinde 4-5 katlı binalar bulunmakta, bu arsa Kamu kurum ve kuruluşlarına yakın mesafede olduğu bildirilmiştir.

    İlanla ilgili bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Avcılar'da 221 metrekare arsa mahkemeden satışa çıktı
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