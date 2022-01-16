İstanbul Başakşehir'de 111 metrekare daire icradan satışa çıktı

Küçükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından Başakşehir'de bulunan 111 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan daire satış tarihi 22 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere Mah. Dereköy Mevkii 209 ada 3 Parsel 3780,74 m2 yüzölçümlü 83/21000 arsa paylı 89 No'lu Bağ.Bölüm'de kayıtlı taşınmazın tam hissesidir. Mahkeme bilirkişi raporuna göre; Satışa konu taşınmaz 1 oda 1 salon (salon içerisinde açık mutfak) banyo, wc ve Balkon mahallerinden müteşekkil olup (Fiili durumda binanın ortak alanında bulunan 90 numaralı taşınmazın kapısı iptal edilerek ve arkadaki ortak duvar kaldırılarak tek giriş olarak 89 numaralı taşınmazdan giriş yapıldığı ve 89 numaralı taşınmazın salonunuda bulunan açık mutfak kısmında bulunan, mutfak dolapları ve mutfak tezgahı kaldırılarak su gideri ve tesisat boruları tıkanarak sadece salon olarak kullanımda olduğu görülmüştür.) Salon ve oda zeminleri laminant parke, ıslak hacimler seramik, duvarları saten boyalı, tavanlar kartonpiyerli, salon ve oda kapıları amerikan kapı, dış kapısı çelik kapı, camları pvc doğrama, banyosunda bulunan duş kabin mahalli kaldırılmış ve tek bir alan olarak kullanılmakta, ısınma şekli olarak doğalgaz kullanılan, taşınmaz içerisinde lazer metre ile yapılan ölçümlerde 89 numaralı taşınmazın balkon dahil olak üzere 95,00m2 net, 109,00m2 brüt kulanım alanına sahip, temiz ve masrafsız bir taşınmaz olduğu ve 90 numaralı taşınmazla beraber kullanılmakta olduğu görülmüştür.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın