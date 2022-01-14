Samsun Havza'da 120 metrekare 3+1 daire icradan satılıktır

Havza İcra Dairesi tarafından Samsun'da bulunan 120 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 275 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan ofis katının satış tarihi 10 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre satışa konu taşınmaz, Samsun, Havza, Yeni Mah., 641/42 parsel üzerinde 2. kat, 17 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmaz imar planında ayrık nizam A-5 konut alanında kalmaktadır. Şehir merkezinde yakın bir konumda olup 3+1 daire olarak kullanılmaktadır. 5-10 yıllık bir yapı olup %8 oranında yıpranma ve %80 tamamlanma oranına sahiptir.

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