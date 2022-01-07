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    • Emlak&OTO
    • 07.01.2022 10:18
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    • 07.01.2022 10:18
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    Kocaeli İzmit'te 2+1 70 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Kocaeli İzmit'te 70 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Kocaeli’de 70 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı

    Kocaeli 3. Satış Memurluğu tarafından İzmit'te bulunan 70 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 260 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 8 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Karabaş mahallesi, 468 ada 7 parsel, 2. Kat, 7 Bağımsız Bölüm numaralı, 2/18 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, Karabaş Sokak, No:16 adresinde bulunan 159,72 m2 yüzölçüme sahip ana taşınmazın 2. katında konumludur, İzmit merkezdedir, taşınmaz 2+1 oda tertibinde 70 m2 alanındadır, ısınma doğalgaz sobasıyla sağlanmaktadır,Konut alanında kalmaktadır, resmi kurumlara yakındır.

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    Haberler Emlak&OTO Kocaeli İzmit'te 2+1 70 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı
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