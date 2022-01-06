İzmir Karabağlar'da 105 metrekare işyeri icradan satışa çıktı

İzmir 11. İcra Dairesi tarafından Karabağlar'da bulunan 105 metrekare işyeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 190 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Taşınmazın bulunduğu bölge iskan amaçlı gelişim göstermiş olup, bölgede genellikle orta gelir grubu tarafından tercih edilen, ayrık nizamda inşa edilmiş, 3-4 katlı apartman tipi yapılar bulunmaktadır. Bölgenin belediye hizmetleri ve sosyal donatı alanları tam olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım imkânı bulunmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz Tahir Merzeci Ortaokulunun karşısında yer almakta olup, Eski İzmir caddesine 320m, Çevreyolu bağlantısına 1,8km, Yeşillik Caddesine 2,20km kuş uçuşu mesafede yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz, çıplak gözle yapılan incelemede depremle ilgili bir hasar görülmemiş olup, ÇŞB web sitesinde Hasar Tespit Sorgulama sayfasında (https://hasartespit.csb.gov.tr) yapılan araştırmada hasar kaydına rastlanmamıştır.

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