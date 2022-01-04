Malatya Yeşilyurt'ta 140 metrekare daire icradan satışa çıktı

Malatya İcra Dairesi tarafından Yeşilyurt'ta bulunan 140 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 375 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Mesken onaylı mimari projesine göre, 3 oda, salon, mutfak, hol, antre, banyo, wc, kiler ve 2 balkon hacimlerinden oluşmakta ve yaklaşık brüt: 155 M2, net: 140 m2 alana sahiptir. Mesken içi antre, hol, mutfak zeminleri seramik kaplama duvarları sıva üzeri boyalı, odaların ve salon hacimlerinin zeminleri lamine parke kaplama duvarları saten alçı üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, vitrifiye modelleri lavabo, batarya, klozet duşa kabin mevcuttur. Banyo, wc bölümlerinde duvarlar tavan seviyesine kadar fayans kaplı zeminleri seramik, mutfak dolabı alt üst sunta lam malzemeden olup, tezgahı mermer, tezgah ve dolap arası duvar seramik kaplıdır. Pencere doğralamaları pvc doğrama olup, iç mikan kapıları amerikan panel doğrama kapı giriş kapısı ise çelik kaplıdır.

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