Ordu Altınordu'da hisseli 103 metrekare daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Ordu İcra dairesi tarafından ilçede bulunan 103 metrekare daire mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 51.100 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 02.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ordu ili Altınordu ilçesi Şahincili mah. Şahincili mevki 3088 parsel c blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmaz 1/30 arsa paylı 1/5 hisseli, mesken nitelikli satışa konu taşınmaz, taşınmazın tapu kaydındaki eklenti olarak kömürlük E:2 kabukluk kaydı bulunmaktadır, Taşınmaz Ahmet Cemal Mağden Caddesi üzerinde olduğu yanında süper Kent Sitesi, güneyinde Atatürk Bulvarına (Ordu-Giresun Karayolu) 250 mt mesafede, Altınordu Belediyesine 1560 metre, Ordu Devlet Hastanesine 1900 metre, Ordu Üniversitesine 5500 metre, Adalet Sarayına 1000 metre, Yeni yapılan Ordu Valiliğine 500 m ve Emniyet Müdürlüğüne 300 metre mesafededir. Taşınmazın arsası üzerine 3 blok inşaa edildiği, bu bloklardan ana taşınmazı C Blokta bulunduğu, ana taşınmazın her katta 2 daireden ibaret olup 1 Zemin, 4 normal katlı betonarme kargir yapının Zemin Katında olduğu tespit edilmiştir.



