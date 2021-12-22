Balıkesir Burhaniye'de 156 metrekare bahçeli kargir ev icradan satışa çıktı

Burhaniye İcra Dairesi tarafından Balıkesir'de bulunan 156 metrekare bahçeli kargir ev icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan kargir ev için 260 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan evin satış tarihi 25 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaza Şarköy köyü ile ilçe merkezine devam eden seyrek sayıda toplu taşıma aracı ile ulaşım mümkündür. Taşınmaz asfalt köy yoluna cepheli vaziyettedir. Burhaniye ilçe merkezine kuş uçuşu 1,20 km mesafededir. Parsel içerisinde yaklaşık 60 m2 oturum alanlı tek katlı, tek girişli 3a yapı sınıfı müstakil yapıdır. Binanın dış cephesi söveli dekoratif sıva üzeri boyalı, zeminden 1 metre kadar taş ve seramik kaplama imalattır. Yapı, pencere ve kapıları pvc doğrama ve doğrama önlerinde demir doğrama korkuluklar bulunmaktadır. Parselin bina harici bölümler beton zemin vaziyettedir. Parsel çevresi briket duvarlar ile çevrili olup sınırları belirlidir. Parsele sokak cephesi üzerinden parsel giriş kapısı olan demir doğrama kapı üzerinden giriş yapılmaktadır.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın