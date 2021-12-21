Adana Seyhan'da 105 metrekare daire icradan satılıktır

Adana 12. İcra Dairesi tarafından Seyhan'da bulunan 105 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 290 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz Güney+ Doğu cepheli 105,00m² brüt 90,00m² kullanıma sahip olup 3+1 şeklindedir. İç mekan özelliği olarak odaların zemini laminant parke diğer mekanların zemini seramik kaplamadır. Tavanlar kartonpiyerdir. Duvarlar saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri ve duvarlar seramik kaplıdır. Mutfak dolapları mdf olup tezgahı mermerdir. Taşınmazın iç mahal kapıları Amerikan panel kapı pencere kasaları ve balkon kapıları pvc doğrama dış kapısı çelik kapıdır. Banyolarda duş yeri lavabo ve klozet wc de klozet ve lavabo bulunmaktadır. Malzeme ve işçilik orta seviyededir.

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