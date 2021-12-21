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    • Emlak&OTO
    • 21.12.2021 11:37
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    • 21.12.2021 11:37
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    Adana Seyhan'da 105 metrekare daire icradan satılıktır

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Adana Seyhan'da 105 metrekare 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

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    Adana 12. İcra Dairesi tarafından Seyhan'da bulunan 105 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 290 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Satışa konu taşınmaz Güney+ Doğu cepheli 105,00m² brüt 90,00m² kullanıma sahip olup 3+1 şeklindedir. İç mekan özelliği olarak odaların zemini laminant parke diğer mekanların zemini seramik kaplamadır. Tavanlar kartonpiyerdir. Duvarlar saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri ve duvarlar seramik kaplıdır. Mutfak dolapları mdf olup tezgahı mermerdir. Taşınmazın iç mahal kapıları Amerikan panel kapı pencere kasaları ve balkon kapıları pvc doğrama dış kapısı çelik kapıdır. Banyolarda duş yeri lavabo ve klozet wc de klozet ve lavabo bulunmaktadır. Malzeme ve işçilik orta seviyededir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Adana Seyhan'da 105 metrekare daire icradan satılıktır
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