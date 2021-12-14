Adana Ceyhan'da 120 metrekare daire icradan satışa çıktı

Ceyhan İcra Dairesi tarafından Adana'da bulunan 120 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 275 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 8 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Dairenin 3+1 oturum+mutfak+banyo-wc ve balkon kısımlardan müteşekkil olduğu görülmüştür. Zemin kısımlarında yerler seramik kaplı, duvarlar sıvalı-boyalı, iç kapılar Amerikan panel, giriş çelik kapı ve pencereler PVC dir. Genel itibarla dairenin temiz-bakımlı durumda olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu Dairenin merdiven holü, balkon gibi net alana dahil olmayan kısımlar düşüldükten sonra yaklaşık Net Kullanım Alanı=120,00 m2 dir. Belediye cevabi yazısından; taşınmazın 1/1000 Uygulama İmar Planı içeresinde konut alanı ayrık nizam 5 kat (A-5) olarak kalmakta olduğu belirtilmiştir.

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