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    • Emlak&OTO
    • 14.12.2021 10:03
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    • 14.12.2021 10:03
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    Adana Ceyhan'da 120 metrekare daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Adana Ceyhan'da 120 metrekare 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Adana’da yatırımlık kaçırılmayacak fırsat

    Ceyhan İcra Dairesi tarafından Adana'da bulunan 120 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 275 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 8 Şubat 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Dairenin 3+1 oturum+mutfak+banyo-wc ve balkon kısımlardan müteşekkil olduğu görülmüştür. Zemin kısımlarında yerler seramik kaplı, duvarlar sıvalı-boyalı, iç kapılar Amerikan panel, giriş çelik kapı ve pencereler PVC dir. Genel itibarla dairenin temiz-bakımlı durumda olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu Dairenin merdiven holü, balkon gibi net alana dahil olmayan kısımlar düşüldükten sonra yaklaşık Net Kullanım Alanı=120,00 m2 dir. Belediye cevabi yazısından; taşınmazın 1/1000 Uygulama İmar Planı içeresinde konut alanı ayrık nizam 5 kat (A-5) olarak kalmakta olduğu belirtilmiştir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Adana Ceyhan'da 120 metrekare daire icradan satışa çıktı
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