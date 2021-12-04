Hatay İskenderun'da 3+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık ev ilanları)

T.C. İskenderun İcra Dairesi tarafından Hatay İskenderun'da bulunan 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 430 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 09.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Hatay İl, İskenderun İlçe, 3069 Ada, 40 Parsel, FRENKÇİFTLİĞİ Mahalle/Köy, 4.KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Bina betonarme karkas ve bitişik nizam olarak yapılmıştır. Her katta bir daire bulunmaktadır. Bina zemin kat+4 normal kattan oluşmaktadır. Bina cephesi sıva üzeri boyalıdır. Bina holleri mermer, merdivenleri mermer ile kaplıdır, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Asansör bulunmaktadır. Binanın elektrik, su, doğalgaz, telefon, kanalizasyon sistemi bulunmakta olup, tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ulaşımı kolaydır.



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