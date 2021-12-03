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    • Emlak&OTO
    • 03.12.2021 10:54
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    • 03.12.2021 10:54
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    Hatay Hassa'da 7+1 daire icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık daire fiyatları)

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Hatay Hassa'da 7+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Bu ilana bakmadan ev almayın

    T.C. Hassa İcra Dairesi tarafından Hatay Hassa'da bulunan 7+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 550 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 14.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar: Taşınmaz 5. katta yer almaktadır. kör çatı olması gereken 57 m21'lik alan kapalı alana dahil edilmiştir, 1 salon 6 oda, 1 mutfak 2 banyo 1 kiler, 1 duştan müteşekkildir. fiili durumda alanı yaklaşık 288 m2'dir daire kapısı çelik iç kapılar ahşap paneldir. pencereler PVC, yerler alt kattaki odalarda parke, üst kattaki odalarda seramik, banya ve WC yerleri seramik, duvarlıarı fayans kaplıdır. Kaloriferlidir. taşınmaz Hassa Anadolu İH lisenin tam karışısında, Hassa belediye Binasına 700 metre mesafededir.

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    Haberler Emlak&OTO Hatay Hassa'da 7+1 daire icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık daire fiyatları)
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