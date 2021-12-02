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    • Emlak&OTO
    • 02.12.2021 09:07
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    • 02.12.2021 09:07
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    İzmir Dikili'de bina mahkemeden satımıktır (İcradan satılık bina ilanları)

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Dikili'de bina fiyatıyla dikkat çekiyor.

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    Dikili Satış memurluğu tarafından İzmir Dikili'de bulunan 354,70 metrekare yüzölçümündeki bina icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bina için 1.524.551 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan binanın satış tarihi 04.02.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar: İzmir İl, Dikili İlçe, 1605 Ada, 21 Parsel, ÇANDARLI Mahallesinde bulunan taşınmaz denize sıfır konumda "L" şeklindedir, ön cephede bulunan yapı 35/40 yıllıktır, eski deprem yönetmeliğine göre yapılmıştır, % 32 yıpranma payına sahiptir, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır, Çandarlı Halk pazarına 615 m, en yakın halk plajına 280 m, Mülga Çandarlı Belediye binası ve büyük market MİGROS un bulunduğu mevkiye 420 m, balık hali ve banka atm lerinin bulunduğu mevkiye 240 m, otogara 820 m mesafede bulunmaktadır.
    Yüzölçümü : 354,70 m2

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Dikili'de bina mahkemeden satımıktır (İcradan satılık bina ilanları)
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