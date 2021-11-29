Mersin Akdeniz'de 85 metrekare dükkan icradan satışa çıkıyor

Mersin 2. Satış Memurluğu tarafından Akdeniz ilçesinde bulunan 85 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 285 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 17 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa Konu Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 105 Ada, 43 Parsel, A Blok, Zemin Kat, 45 Bağımsız Bölüm numaralı asma katlı depolu dükkan niteliğindeki taşınmazdır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen yol, kısmen yeşil alan, kısmen de Emsal 4,00 yapılanma yoğunluklu konut alanına isabet ettiği belirtilmiş, revizyon çalışmalarının başladığı 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararlarına uygun olarak yapılacağı bildirilmiştir. Bölgeden kendin diğer bölgelerine ulaşım toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla sağlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde konut olarak kullanılan çok katlı yapılar, okullar, millet bahçesi, işyerleri yer almaktadır. Parsel üzerinde A-B-C-D blok olarak 4 adet yapı bulunmaktadır. Binanın yaklaşık 25 yıllık olduğu, görünüm itibariyle %25 oranında yıpranma payının bulunduğu değerlendirilmiştir. Satışa konu dükkanın zemin katı brüt 50,12 asma katı brüt 35,14, toplamda 85,26 m2 kullanım alanlı olup doğu cephelidir. dükkan tek mahalden oluşmakta ve içerisinde WCvemutfak bölümleri bulunmaktadır. Tüm mahal döşemeleri seramik ile kaplı iç duvarlar sıva üzeri boyalı, elektrik ve su tesisatı mevcut ve dükkan fiilen kullanılmaktadır. Bu hali ile satılacakdır.

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