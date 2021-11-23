Kocaeli Gebze’de 163 metrekare arsa icradan satılıktır

Gebze İcra Dairesi tarafından Kocaeli'de bulunan 163 metrekare büyüklüğündeki arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 378 bin 687 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 25 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

KOCAELİ İL, GEBZE İLÇE, GÜZELLER MAHALLE, 3689 ADA, 9 PARSEL,boş arsa olup, yerleşim merkezinde,1012/3.sokak ile 1966.sokağın kesiştiği köşe başındaki üzerinde bina olmayan (yıkılmış) boş parseldedir. Düz bir eğime sahip olan taşınmaz sağlam arsa yapısına sahip olup üzerine inşaat yapmaya elverişlidir.Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Gebze İlçe yerleşim merkezine 950 mt uzaklıkta E-80TEM otoyolunun 750 mt Güneydoğusunda,genellikle 3-4 katlı apartman türü yapılaşmanın yaygın olduğu bir bölgede olup,alım-satım kabiliyeti orta seviyededir.Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup,ulaşım imkanları da iyidir.

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