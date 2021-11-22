İzmir Karşıyaka’da 3+1 daire mahkemeden satışa çıkarıldı

İzmir 10. Satış Memurluğu tarafından Karşıyaka'da bulunan 3+1 100 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 3 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 2 Mart 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

İzmir İli Güzelbahçe ilçesi Yelki köyü, Hacıhasan kuyusu mevkii,2221 ada 7 parselde kayıtlı 538,72 m2,arsa vasfında taşınmaz olup, güneyinde 2251 sokağa ,batısında 2258 sokağa cepheli köşe başı parselidir. Cepheli olduğu 2251 sokak İzmir-Seferihisar caddesinde kavşak düzenlemesi ile giriş çıkış sağlanan bir sokakta olup İzmir-Seferihisar caddesine 125,00 mt,direk uzaklıktadır. Tapu kaydında cinsi "arsa" olarak belirtilmişsede, taşınmaz üzerinde zemin kattan ibaret mesken binası ve bahçesinde farklı yaş ve cinste ağaçlar bulunmaktadır. Yapının girişi demir kapılı olup pencereleri ahşap malzemelidir. Binanın girişinde zemini seramik kaplı teras kısmı mevcut olup çatısı oluklu eternit ile kaplıdır. Mesken 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten teşkildir. Mesken brüt 137,60 m2 alanlı olup girişinde 15,80 m2 teras alanı bulunmaktadır. Net kullanım alanı yaklaşık 100,00 m2 dir.Bahçe kısmında farklı yaş ve sayıda portakal, limon, zeytin, yeni dünya,cennet elması,incir, asma vb 15 adet ağaç bulunduğu görülmüştür. Ulaşım ve taşıma imkanları iyidir. Taşınmaz civarında 1-2 katlı eski tip konut yerleşimlerinin yanı sıra yeni yapılmış ve yapımına devam edilen 3 katlı yeni apartmanlar bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz tüm belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın