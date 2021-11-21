Adana Çukurova'da 67 metrekare daire icradan satışa çıktı

Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çukurova'da bulunan 67 metrekare 2+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 175 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz onaylı mimari projesine göre yaklaşık net: 57 m2, brüt 67 m2 olup; salon + mutfak, 2 oda, banyo, wc ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yerinde yapılan incelemede taşınmazın katı, kattaki konumu olarak onaylı mimari projesine uygun, alan (büyüklük) ve mimari iç değişiklikler bakımından onaylı mimari projesi ile hilaflı olduğu tespit edilmiştir.Değerleme konusu taşınmazın mutfak, salon ve oda zeminleri seramik döşeli, ıslak hacim duvarları fayans döşelidir. Duvarları saten boyalı, dış kapısı demir korumalı ahşap kapı ve iç mekan kapıları mobilya kapı, pencereleri pvc doğramadır. Mutfak dolapları hazır mutfak olup mutfak tezgahı mermerittir. Taşınmazın kat kalorifer sistemi mevcuttur.

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