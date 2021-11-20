Hatay Antakya'da üzerinde 3 katlı yapı bulunan arsa icradan satılık

Hatay İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Hatay Antakya'da bulunan üzerinde 3 katlı yapı bulunan 120 m² arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 552.482 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 25.01.2022 olarak duyuruldu.



SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ



1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Hatay ili, Antakya ilçesi, Odabaşı/kavaslı mahallesi, 9 cilt, 861 sayfa,261,81 m2 yüzölçümlü, 1838 ada, 16 parselde kayıtlı, arsa nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konu olacaktır.

Özellikleri : Hatay İl, Antakya İlçe, 1838 Ada, 16 Parsel, ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Köy, Gayrimenkul Ruhsat ve Proje Bilgileri: Antakya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.07.2021 tarih ve 11335 sayılı yazısı ve eklerine göre; Söz konusu parsel ait herhangi bir yapı ruhsatı bulunmamaktadır.

Gayrimenkule Ulaşım ve Yol Tarifi: Taşınmaz Odabaşı Mahallesi sınırları içerisindedir. Menekşe Sokak üzerindedir. Ufki olarak; Asi Caddesine 30 m, İsmet İnönü Caddesine 130 m, Antakya-İskenderun Karayoluna 180 m, Antakya Belediyesi Ek Hizmet Binasına 700 m mesafededir.

Bölge sosyo ekonomik açıdan alt ve orta gelir düzeyi grubuna hitap eden yerleşim bölgesi olarak gelişmiştir. Planlı yapılaşmaya sahip olmayan bölgenin (yol, su, elektrik) altyapısı tamamlanmamıştır.



Ana Gayrimenkul Fiziki Özellikleri: Değerlemeye konu olan taşınmazın üzerinde 120,73 m2 taban alanlı 3 katlı betonarme bir yapı mevcuttur. Yapının üstü çatı ile kaplıdır. Yapının 3A sınıfında Dörtgen şeklinde imar parselidir. Menekşe Sokağa cephesi mevcuttur. Topoğrafik olarak yol kotunda düz bir arazi yapısına sahiptir.



Adres Bilgileri: Antakya İlçesi, Odabaşı Mahallesi Menekşe Sokak No:15 İç Kapı:3

İmar Durumu : Antakya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.07.2021 tarih ve 11335 sayılı yazısı ve eklerine göre; Mesken bölgesinde, BİTİŞİK NİZAM 4 KAT yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 552.482,96 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi

1. Satış Günü : 25/01/2022 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 28/02/2022 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Hatay Adalet Sarayı, Akasya Mah. Çevreyolu Cad. No:32 ANTAKYA / HATAY

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