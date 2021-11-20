Adana'da Yüreğir'de 68/199 arsa hissesi icradan satılık

Adana 12. İcra Dairesi Müdürlüğü, Yüreğir ilçesinde bulunan 68/199 arsa hissesini icradan satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsa hissesi için 69.452 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 05.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda arsayla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İŞTE İCRADAN SATIŞA ÇIKARILAN İLANIN ÖZELİKLLERİ



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, 3363 Ada, 47 Parsel, Köprülü Mahalle/Köy, 68/199 hisseli olduğu bildirilen 68m² arsa olan taşınmaz bilirkişi raporuna göre " Serinevler mahallesi 3890 sokak No:6/2 Yüreğir/Adana adresinde olduğu, taşınmaz parselin batısından geçen Ege Bagatur caddesine 50 mt, parselin doğusundan geçen Manolya ceddesine ise 350 mt, Adana Valilik binasına yaklaşık 6 km, inönü parkına 5 km uzaklıkta, Yüreğir Belediyesi sınırları dahilinde, Yüreğir Belediyesi ve Adana Büyükşehir belediyesinin ve diğer kamu kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlandığı, toplamda 199 m² parsel olup üzerinde yaklaşık 81m² taban oturumlu zemin ve 1 normal kattan oluşan mesken amacı ile kullanılan, güney cephesinde avlusu bulunan bir yapının olduğu belirtilmiştir. Yine yapının ruhsat ve iskan belgelerinin olmadığı, kaçak yapı olduğu ilgili belediyesinden öğrenildiği, yapının dış cephe boyasının olmadığı, yer yer sıva dökülmelerinin olduğu, zemin kat 2+1 , antre, mutfak, salon ve 2 oda, wc, banyo hacimlerinden oluştuğu, iç kapıları, pencereler ahşap doğrama, zemin kara sıva, hazır mutfak dolabı, tezgah seramik kaplama, duvarlar su bazlı boya, banyo tabandan-tavana seramik fayans kaplama, wc yarım duvarboyu seramik fayans kaplı, ikinci kata çıkan merdiven holü duvarlarının boyasının dökülmüş olduğu merdiven korkuluk demirinin demir doğrama olduğu ve merdiven basamaklarının kara sıva, ikinci kat zemin kata benzer oturum planı ve iç özellikleri ile durumunun aynı olduğu zemin kata göre yaklaşık 10m² parselin güneyine bakan bir balkonun bulunduğu " belirtilmiştir. Bilirkişilerce taşınmazın tüm olumlu ve olumsuz unsurları ile hisseye düşen ve satışa esas taşınmaz hissesinin(68m² alanın) değerinin69.452,00-TL olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 15012021 tarihli bilirkişi raporuna göre " parselin düzenleme yapılması halinde, Emsal : 1,60 ve 13 kata imarlı olduğu" denilmiştir. Yukarıya ayrıca hususlar belirtilmiştir.

Kıymeti : 69.452,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

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