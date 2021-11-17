Kocaeli Gebze'de 3+1 120 metrekare daire icradan satışa çıkıyor

Gebze İcra Dairesi tarafından Kocaeli'de bulunan 120 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 525 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 13 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmaz, Kocaeli ili Gebze İlçesi Hacıhalil Mah. 1888 ada 8 parsel 6. Kat 29 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmazın yakın çevresi genellikle ayrık nizam 5-6 katlı binalar ve taşınmaz ile benzer nitelikte yapılardan oluşmaktadır.Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği sağlık ocağı,okul,market v.b sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Ulaşım belediye otobüsleri ve minibüsler ile sağlanmaktadır. Binanın arsası 837,00m2 alanlı geometrik dikdörtgen formatına yakın,hafif eğimli topoğrafya koşullarına sahip olan arsa üzerinde yer almaktadır. Yapı tamamen ev olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölüm, normal katında 120 m2 brüt alanlı olup 3 adet oda ,antre ,mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkon,çatı katında 30 m2 alanlı oda,hol, banyo ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz toplamda 150m2 brüt alanlıdır.

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