Üsküdar’da icradan satılık 114 m² dükkan

T.C. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Üsküdar'da bulunan icradan satılık 114 metrekare dükkan mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 1.380.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 04.01.2022 olarak duyuruldu.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 3 Ada, 47 Parsel, ALTUNİZADE Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Yapı ruhsatına göre B blok 4 yol altı ve 3 yol üstü olmak üzere toplam 7+ÇAK katlı olup, 3 adet ofis/iş yeri olarak toplam inşaat alanı 1.961,00m2dir. Projesine göre B bloğun 4., 3. ve 2. bodrum katı A blok ile bir bütün olup, 4., 3. ve 2.bodrum katlarda; kapalı otopark alanları, B blok 1. bodrum katta; 1 adet dükkana ait depo alanı, zemin katta; 1 adet dükkan ve bina an girişi, 1. normal katta; 1 adet ofis ve 2. normal katta; çatı dubleksi olan ofis alanları bulunmaktadır. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, binanın kaba inşaatının bittiği, normal katların dış cephesinin cam giydirme olduğu ve ince işlerin henüz yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca bina ana girişi 1. bodrum kattan verilmiş olup, kapısı bulunmamaktadır. Pencere profilleri pvcdir. B blok, parselin kuzey tarafında ve arkada yer alan, 35/B kapı numaralı bloktur. Mevcutta bina boş olup, kullanılmamaktadır. Bina içi merdiven ve sahanlık zeminleri kaplı değildir. Projesinde 1 adet asansör ile yangın merdiveni olduğu görülmüştür. Bina yaklaşık 13 yaşındadır.

Kıymet Takdirine konu olan Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 3 ada, 47 parsel sayılı ana taşınmaz üzerindeki binalardan,

1 - B blok, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümü ile ilgili, mimari projesinden alınan bilgiye göre dükkanın net alanı zemin katta, 57.42m2, bodrum katta; 57.00m2, toplam net alanı; 114.42m2 ve toplam brüt alanı yaklaşık 120.00m2'dir. Projesine göre dükkan içi boştur. Keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, dükkanın dış cephe kaplaması yapılmamış olup, ince işleri bitirilmemiştir.

Söz konusu; zemin katta bulunan, 1 nolu, 114/1150 arsa paylı ve bodrum katta deposu olan dükkan nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 71.81 m2'dir.

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