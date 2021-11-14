Sivas Sularbaşı’nda icradan satılık 99 m² 3+1 daire

Sivas İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 99 metrekare daire satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 250. 000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 11.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Mesken'in Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, 2130 Ada, 1 Parsel, SULARBAŞI Mahalle/Köy, Zemin kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken cinsindeki taşınmazdır. Parsel üzerinde 1 bodrum, zemin kat ve 2 normal kattan oluşan 7 daireli bir apartman bulunmaktadır. taşınmaz zemin kattaki 3 numaralı meskendir. Bina dış cephesi renkli dış cephe boyalı, çatısı ahşap üzeri alüminyum sac, giriş kapısı çelik kapıdır. Bina asansörlü değildir. Sivas Belediyesi'ndeki 26.07.1999 tarihli proje incelenmiştir. Belediye'de bulunan projede meskenin bulunduğu 2130 ada 1 parselde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesindeki zemin kat 3 B.B. nolu mesken brüt 113 m2 net 99 m2'dir. taşınmazda 1 salon, 1 oturma odası, 2yatak odası, antre, mutfak, banyo, wc 2 balkon bulunmaktadır. Salon-yatak odası-oturma odası ve antre tabanları ahşap parke, salon, oturma odası, yatak odaları ve antre duvarları saten ;tavanları plastik boyalıdır. Banyo-wc zemin ve duvar kaplamaları seramiktir. Mutfak zemin ve duvar kaplaması seramik, mutfak tavanı plastik boyadır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap kapı , pencereler pvc doğramadır. Isınması kombi sistemli doğalgazdır. taşınmaz III-B grubu yapı sınıfında yer almaktadır. Yaklaşık 23 yıllık bir bina olup aşınma payı 25'tir.

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