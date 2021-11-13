Tekirdağ Süleymanpaşa'da 105 metrekare daire mahkemeden satılığa çıkartıldı

T.C. Tekirdağ 1. Satış Memurluğu tarafından Süleymanpaşa'da bulunan 105 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 265.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27.12.2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Mesken 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc ve holden oluşmaktadır, hol, mutfak ve ıslak hacimlerin döşeme kaplaması seramik, salon ve odalar lamine parke ile kaplıdır. Doğramalar PVC ısıcamdır. Giriş kapısı çeliktir. Doğalgaz tesisatı daire kapısına kadar gelmiş ancak saat bağlanmamıştır. Isınma merkezi sistem kömürlü kalorifer ile sağlanmaktadır. Toplam alanı yaklaşık 105,00 m2 dir.



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