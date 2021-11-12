Hatay Antakya'da 3+1 daire icradan satışa çıkartıldı (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Hatay İcra Dairesi tarafından Antakya'da bulunan 134 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 250.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 13.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar: Taşınmaz Odabaşı Mahallesi sınırlarında SSK Caddesi üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz ufki olarak Çevreyoluna 660m, Özel Defne Hastanesine 1km, İskenderun Yoluna 1,1km, Antakya Küçük Sanayi Sitesine 1,8km ve Çarşı Merkezine 4km mesafededir. Bölge sosyo ekonomik açıdan orta ve üst düzey gelir grubuna hitap eden kentsel yerleşim bölgesi olarak gelişmiştir. Planlı yapılaşmaya sahip olan bölgenin (yol, su, elektrik, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu bina III/A yapı sınıfında, ayrık nizamda, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere katlı olarak inşa edilmiştir.



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