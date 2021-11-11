Alanya’da icradan satılık 380 m2 arsa

Alanya İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 380 metrekare arsa mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için 269.167 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 17.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Özellikleri:

TAPU KAYDI: Antalya İli, Alanya İlçesi, Sugözü Mahallesi, 380,00m2 yüzölçümlü, ARSA vasıflı, 583 ada 6 parsel sayılı ana taşınmaz üzerinde bulunan 17/60 arsa paylı 3. kat 8 numaralı Mesken vasıflı taşınmaz. İMAR DURUMU:Parselin1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Taks: 0.35 , Emsal:1.75 , ayrık nizam, 5 katlı konut maksatlı yapılaşmaya müsaadeli olduğu öğrenilmiştir. Taşınmaz üzerinde tek bloktan oluşan yapı bulunmaktadır.FİİLİ DURUMU:Taşınmaz Sugözü Mahallesi, Gümrükçüler Sokak, Serdengeçti Apartmanı, No: 9/8 adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, benzer katlı konut kullanımlı eski binalar bulunmaktadır. Genel olarak orta gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliği taşımakta olup, kuş uçumu denize 1,5 km, Alanya Şehir Merkezine 1,2 km, Gazipaşa Havalimanına 38,5 km, Antalya Havalimanına 112,0 km mesafededir. Ulaşım toplu taşıma ve özel araçlar ile sağlanmaktadır. Bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Parsel üzerinde, betonarme karkas yapıda, düz teras çatılı, içi dışı sıvalı, boyalı, yola cepheli yaklaşık 15-20 yıl yıpranmalı, zemin+2 katlı, zemin katında dükkanlar 1 ve 2 katında 2 adet bağımsız bölüm bulunan bir binadır.Bu binanın olduğu parsel elektrik, su, alt yapı, ptt ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetlerden yararlanmakta olup hava ve gürültü kirliliği yoktur. Satışa konu taşınmazAlanya Sugözü mahallesi, 583 ada 6 nolu parselde bulunan binanın 3. Kat 8 no.lumesken vasıflı bağımsız bölümü olsa da, yerinde söz konusu binanın zemin+ 2 kattan oluşan bir bina olduğu tespit edilmiş olup,taşınmaza ait kat irtifakı projesindesöz konu parsel üzerinde kat irtifakı hazırlanıp, kat irtifakı kurulmuş olduğu, ancak binanın 3. Katında olması gereken 8 no.lu bağımsız bölümün yerinde henüz inşa edilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdantaşınmazın bulunduğu arsaya çıplak arz değeri verilerek bu taşınmazın arsa payı oranında değeri aşağıda hesaplanmıştır.

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