Başakşehir'de 47 metrekare işyeri icradan satılığa çıkartıldı

T.C. Küçükçekmece 2. İcra Dairesi tarafından Başakşehir'de bulunan 47 metrekare işyeri icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 520.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan işyerinin satış tarihi 04.01.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:



Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, 841 Ada, 1 Parsel, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, 84 Nolu Bağımsız Bölüm



TAPU KAYDI: İstanbul İli, Başakşehir ilçesi,İkitelli-2 Mahallesi, 841 ada 1 parsel sayılı 6.475,36 m2 alanlı 17 Normal ve Asma Kattan oluşan B.A.K. bina ve arsasının 250/100000 arsa paylı 5.Kat 84 nolu İş Yerinin tamamı borçlu şirket adına kayıtlı olduğu dosyasında bulunan 24/05/2021 tarihli tapu kaydından anlaşılmıştır.



İMAR DURUMU: İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, 690 ada, 1 parsel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. Uygulama imar planında 14/05/2003 tarih 1/1000 ölçekli TAKS 0.50 KAKS 1.00 ayrık nizam yapılaşma şartlarına haiz olduğu anlaşılmıştır.



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