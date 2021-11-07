Trabzon’da bu fırsat kaçmaz! 90 bin TL’ye satılık daire

Akçaabat İcra Dairesi tarafından Düzköy Yeni Mahalle'de bulunan 57 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 90 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Daire iki cepheli olup kuzeye ve güneye bakmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar panel kapı, pencere doğramaları PVC'dir. Bulunduğu bina asansörsüz olup daireler mevcutta site yönetim oluşturulup merkezi sistem çalıştırılamadığı için sobalıdır. Daire 2+1 mimari tarzda olup 16,5m2 salon, 9,92m2 ve 9,08m2 iki oda, 7,68 m2 mutfak, 5,87 m2 antre, 3,35 m2 koridor, 3, 6m2 banyo ve 1,73 m2 lavabo-wc olmak üzere net kullanım alanı yaklaşık 57,7 3m2 dir. Yerinde yapılan ölçümlerde daire brüt alanının alanları yaklaşık 80,00 m2 olarak ölçülmüştür. Taşınmaz site içerisinde olup site içerisine bakmaktadır ve doğa manzaralıdır. Konutlar TOKİ tarafından 2006 yılında yapımına başlanılmış olup yaklaşık 15 yıllıktır.

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