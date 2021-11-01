İstanbul’un göbeğinde ucuza daire! İcradan satışa çıktı

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Sultangazi'de bulunan 68 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 450 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 1 kat ve yol üstü 8+ çatı katlı, 24 bağımsız bölüm içermekte olup, 3582,50 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 4A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; bodrum katta otopark, ortak alanlar, zemin katta ve 7 normal katta 3?şer daire, zemin katta; bina ana girişi bulunmaktadır. Son kat çatı katı ile bağlantılı olup dubleks daire niteliğindedir. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, batı yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi akrilik boyalıdır. Ana giriş kapısı çelik çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir profil üzeri ahşap kaplıdır.1 adet Asansör, yangın merdiveni, kapalı otopark bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombidir. Konu parsel yanındaki parseller birleştirilerek mahallinde site (Aydos Konakları, C blok) olarak kullanılmakta olup otopark, güvenlik, oyun alanları mevcuttur.

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