İzmir Çiğli’de icradan satılık daire! Fiyatıyla dikkat çekti

Karşıyaka 4. İcra Dairesi tarafından Çiğli'de bulunan 110 metrekare 3+1 büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 320 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 25 Ocak 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Mahallinde ve tasdikli mimari projesine göre mesken; 3 oda, salon, mutfak antre, banyo, WC, antre, hol ve 2 balkondan ibarettir. Hazır mutfak şeklinde altı ve üstü mdf kaplama dolap, mermerit tezgahlı, duvarları plastik boyalı, salon ve odaların yer döşemesi ahşap laminat parke ile kaplıdır. Islak zeminler seramık kaplı, banyoda duşakabin, klozet, hilton lavabo mevcut, duvarları seramik kaplıdır. Seramık kaplı, banyoda duşakabin, klozet, hilton lavabo mevcut, duvarları seramik kaplıdır. Giriş kapısı çelik kaplama imalat şeklinde, iç kapılar ahşap, pençere doğramaları pvc ve panjur sistemlidir. Bina asansörlü, her katta 2 adet bağımsız bölüm olup, bina girişine göre sağda, kuzey - güney cephede konumlanmış, kısmen körfez manzaralı ve doğal gazlıdır. Otopark parsel bünyesinde ayrılmış olup otopark sorunu bulunmamaktadır.

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